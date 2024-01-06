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Ивлеева записала видео из Петербурга на фоне слухов об отъезде из России

Ивлеева опровергла свой отъезд из России после «голой вечеринки»
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Фото: t.me/ivleeva360
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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева 6 января записала видео из Санкт-Петербурга на фоне слухов о своем отъезде из России.

Ранее несколько Telegram-каналов написали, что телеведущая после «голой вечеринки» якобы уехала в Дубай.

В видео в своем Telegram-канале Ивлеева поздравила своих подписчиков с Новым годом и наступающим Рождеством.

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, друзьями, с близкими», — сказала она.

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«Голая» вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

26 декабря адвокат Владислав Атаманюк сообщил «Известиям», что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму 1 млрд рублей.

Кроме того, 27 декабря клуб Mutabor был опечатан. Тогда же сообщалось, что стоимость площадки для вечеринки Ивлеевой обошлась в 3,6 млн рублей.

29 декабря стало известно, что Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

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