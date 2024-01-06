В Миссури пригрозили Джо Байдену недопуском к праймериз

Американский лидер Джо Байден может быть отстранен от участия в праймериз в преддверии выборов президента в ноябре текущего года. Так ему в своем профиле в соцсети X (бывш. Twitter) пригрозил 6 января госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт.

«То, что произошло в Колорадо и Мэне, — позор и подрывает устои нашей республики. Госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену», — написал политик.

Он намерен инициировать данный процесс, в случае если недопуск к президентской гонке главного конкурента Байдена Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в штатах Колорадо и Мэн останется в силе.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что Верховный суд США назначил на 8 февраля слушания по жалобе экс-президента Дональда Трампа на недопуск к первичным выборам в штате Колорадо. Отмечается, что до 18 января стороны должны передать в суд свои доводы. Первичные выборы пройдут в Мэне и Колорадо 5 марта.

28 декабря госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что не может допустить Трампа до предварительных выборов Республиканской партии в регионе. Она заявила, что бывший президент не должен иметь право участвовать в соответствии с разделом 3 14-й поправки к Конституции, согласно которому те, кто дал присягу поддерживать Конституцию, не могут занимать госдолжность, если они участвуют в мятеже.

Верховный суд штата Мичиган 26 декабря отклонил иск о недопуске Трампа к выборам главы государства. Судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий в проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.