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Олимпийский чемпион по биатлону вспомнил о предложении стать киллером

Олимпийский чемпион по биатлону вспомнил о предложении $10 тыс. за убийство
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев 6 января рассказал, что когда-то после окончания спортивной карьеры ему поступало предложение стать киллером.

Он отметил, что, уйдя из спорта, он попал в сложную финансовую ситуацию, не зная, где найти подходящую работу.

«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить $10 тыс. Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня», — цитирует его «РИА Новости».

Васильев отметил, что сразу же отказался и перестал общаться с тем, кто предложил ему заработать деньги таким образом.

«Если бы не отказался, меня бы сейчас не было. Не буду называть его имя, но это был бывший спортсмен, которого уже сейчас нет в живых», — добавил он.

Васильеву сейчас 61 год, он является чемпионом Олимпиад в Сараево (1984) и Калгари (1988) в эстафетных гонках.

Дело паралимпийца Оскара Писториуса. Главное

Ранее, 5 января, сообщалось, что осужденный за убийство бегун-паралимпиец Оскар Писториус из ЮАР условно-досрочно освобожден из тюрьмы. Писториус был приговорен к тюремному сроку, после того как 14 февраля 2013 года застрелил дома свою подругу Риву Стенкамп.

Первоначально он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийстве и вышел из тюрьмы по УДО в 2015 году. В дальнейшем дело Писториуса было пересмотрено, он был обвинен в убийстве и приговорен к шести годам тюрьмы. После апелляции срок наказания был увеличен до 13 лет 5 месяцев.

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