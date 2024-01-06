Композитор Виктор Екимовский умер в возрасте 76 лет

Композитор и музыковед Виктор Екимовский скончался на 77-м году жизни в субботу, 6 января. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.

Музыкальный деятель родился 12 сентября 1947 года, окончил в Гнесинском институте историко-теоретико-композиторский факультет. В 1983 году Екимовский защитил в Ленинградской консерватории диссертацию на звание кандидата искусствоведения. Он также являлся автором многочисленных статей о современной музыке, первой отечественной монографии об Оливье Мессиане (1987), под его редакцией вышло в свет несколько томов собрания сочинений Шостаковича.

Известность музыкальному деятелю также принесли симфонические и камерно-инструментальные произведения, которых насчитывается более 90. Среди композиций автора есть следующие: Balletto (Композиция 14, 1974), «В созвездии Гончих Псов» (Композиция 44, 1986), «Лунная соната» (Композиция 60, 1993), «Принцесса уколола палец и всё королевство заснуло» (Композиция 86, 2003) и другие.

Екимовский занимал должность секретаря Союза композиторов России, являлся членом правления Союза московских композиторов, с 1996 года был председателем Ассоциации современной музыки, организатором конференций и фестивалей.