Бастрыкин поручил проверить факты отсутствия отопления в Московской области

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в населенных пунктах Московской области. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в официальном Telegram-канале СК России.

В ведомстве обратили внимание, что в СМИ и социальных медиа продолжают публиковаться сообщения о фактах нарушения прав потребителей энергоресурсов в регионе.

Ранее в этот день глава СК России также поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения в городском округе Чехов. Кроме того, в ведомстве добавили, что были организованы проверки в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

«Вместе с тем в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования», — отмечается в публикации.

Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России по Московской области Александру Старикову незамедлительно проверить все сообщения о нарушении прав граждан и дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц. Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Также 6 января жители Лобни рассказали «Известиям», что подъезд их дома покрылся льдом изнутри из-за отсутствия отопления. Железная дверь в доме 16 на Букинском шоссе покрылась коркой льда и перестала закрываться. На отсутствие отопления в подъезде и в самих квартирах также пожаловались проживающие по улице Ленина в Лобне. Людям приходится греть квартиры газовыми плитами и тепло одеваться, находясь в квартире.

Ранее в этот день глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил о введении режима ЧС локального характера из-за отсутствия в микрорайоне Климовск отопления, ставшего следствием прорывов отопительных труб на фоне сильных морозов. Он также рассказал, что для жителей Климовска организованы пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Специалисты профильных ведомств работают над скорейшим решением проблемы, добавил Артамонов.