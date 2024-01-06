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Жители дома в Лобне показали покрывшийся изнутри льдом подъезд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Лобни в субботу, 6 января, рассказали «Известиям», что подъезд их дома покрылся льдом изнутри из-за отсутствия отопления.

Железная дверь в доме 16 на Букинском шоссе в Подмосковье покрылась коркой льда и перестала закрываться.

«Всё это берет начало из подвала. Потолки у нас очень «красивые». Как можем, справляемся с этим <…> Батареи в подъезде обрезаны, нет отопления», — поделилась местная жительница.

На отсутствие отопления в подъезде и в самих квартирах также пожаловались проживающие по улице Ленина в Лобне. Людям приходится греть квартиры газовыми плитами и тепло одеваться, находясь в квартире.

Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям Московской области. Так, главное следственное управление СК России по Московской области проводит проверку по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям городского округа Чехов.

«Сообщается, что сотни людей вынуждены находиться в экстремальных условиях без электричества и отопления. <...> Местные чиновники приносят свои извинения за временные неудобства, а ресурсоснабжающая организация ссылается на аномальные погодные условия», — отмечается в публикации ведомства в Telegram-канале.

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Ранее в этот день глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил о введении режима ЧС локального характера из-за отсутствия в микрорайоне Климовск отопления, ставшего следствием прорывов отопительных труб на фоне сильных морозов. Он также рассказал, что для жителей Климовска организованы пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Специалисты профильных ведомств работают над скорейшим решением проблемы, добавил Артамонов.

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