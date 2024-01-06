Воробьев поздравил с Новым годом семью погибшего в ходе СВО Героя России Сычева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством семью военнослужащего Александра Сычева из Подмосковья, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО). 6 января он пришел с подарками в гости к Сычевым, где его встретили жена и дети военного.

«Я здесь сегодня, чтобы поздравить вашу семью, семью героя. 45-я бригада — это особые ребята, это братство. Хочется в канун большого праздника вас обнять. Понятно, что никто не сможет заменить отца, но мы будем рядом с вами», — заявил губернатор Подмосковья.

Старший прапорщик 45-й бригады посмертно удостоен звания Героя России. У погибшего военного осталась супруга Ирина и четверо несовершеннолетних детей. В конце декабря глава региона передал семье государственную награду — медаль «Золотая Звезда».

Александр Сычев ушел участвовать в спецоперации в 2022 году в качестве оператора беспилотников и вместе с товарищами уничтожил большое количество техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однажды в ходе боя боец руками выкинул из окопа вражеский FPV-дрон. Сычев героически погиб в августе 2023 года во время неожиданной атаки противника.

Ранее, 31 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих страны с Новым годом. В своем обращении глава оборонного ведомства заявил, что армия России в очередной раз показала свою непобедимость. Он указал, что все планы противника в 2023 году пошли прахом благодаря мужеству российских военных.