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В Белгороде отменены ночные богослужения на Рождество

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В храмах Белгорода на фоне оперативной обстановки отменены рождественские ночные богослужения. Об этом 6 января сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой», — отметил Демидов в своем Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что полную информацию прихожанам сообщат настоятели городских храмов, отмечает «Газета.Ru».

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Ранее 6 января губернатор города Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО уничтожили одну воздушную цель недалеко от Белгорода. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 5 января Минобороны РФ также сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Тогда же Гладков сообщил, что в результате обстрела региона пострадали два человека. Кроме того, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом были выбиты окна в нескольких квартирах и повреждено более 30 автомобилей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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