Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
Мир
Во Франции призвали к ликвидации НАТО для скорейшего наступления мира на Украине
Мир
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
Мир
Датские СМИ сообщили о задержке передачи Украине истребителей F-16
Мир
Двукратный чемпион мира по футболу Загалло умер в Бразилии в возрасте 92 лет
Мир
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины в 2024 году
Общество
В Рождество в Москве будет работать около 550 храмов
Мир
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО
Мир
КНДР выпустила более 60 артиллерийских снарядов на границе с Южной Кореей
Общество
Синоптик спрогнозировал до –24 градусов в ночь на Рождество в Москве
Мир
Welt рассказала о тяжелых потерях ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей
Мир
Блинкен обсудил с Эрдоганом и главой МИД Турции ситуацию в секторе Газа
Общество
Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления
Общество
В Москве умер внук Никиты Хрущева
Сюжет:

В США заявили о невозможности в будущем поставлять ракеты Patriot для Украины

NYT: США скоро не смогут передавать Украине ракеты для ЗРК Patriot
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Karolis Kavolelis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты в ближайшем времени не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 6 января сообщает газета The New York Times, ссылаясь на чиновников в Белом доме и Пентагоне.

«Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку», — пишет газета.

Отмечается, что отсутствие ракет приведет к большим проблемам при работе противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). И если Украина лишится возможности эксплуатировать американские ЗРК, то она не сможет противодействовать ударам российских баллистических ракет. В связи с чем уязвимость украинской инфраструктуры и военных объектов значительно возрастет.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что Япония в рамках упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешила передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot. Там отметили, что передача в США производимых в Японии ракет для систем Patriot соответствует правилам экспорта.

На следующий день американские эксперты в интервью японскому изданию Nikkei Asia заявили, что власти Японии совершили ошибку и им не стоило передавать США зенитные ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи Украине. Заместитель американского министра обороны Элдридж Колби указал, что Вашингтон поставил Киеву оружие, которое не получится своевременно заменить для собственного пользования.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 15 декабря отметил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024