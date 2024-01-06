В США заявили о невозможности в будущем поставлять ракеты Patriot для Украины

Соединенные Штаты в ближайшем времени не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом 6 января сообщает газета The New York Times, ссылаясь на чиновников в Белом доме и Пентагоне.

«Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку», — пишет газета.

Отмечается, что отсутствие ракет приведет к большим проблемам при работе противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). И если Украина лишится возможности эксплуатировать американские ЗРК, то она не сможет противодействовать ударам российских баллистических ракет. В связи с чем уязвимость украинской инфраструктуры и военных объектов значительно возрастет.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что Япония в рамках упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешила передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot. Там отметили, что передача в США производимых в Японии ракет для систем Patriot соответствует правилам экспорта.

На следующий день американские эксперты в интервью японскому изданию Nikkei Asia заявили, что власти Японии совершили ошибку и им не стоило передавать США зенитные ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи Украине. Заместитель американского министра обороны Элдридж Колби указал, что Вашингтон поставил Киеву оружие, которое не получится своевременно заменить для собственного пользования.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 15 декабря отметил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.