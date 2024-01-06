Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
Мир
Во Франции призвали к ликвидации НАТО для скорейшего наступления мира на Украине
Мир
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
Мир
Датские СМИ сообщили о задержке передачи Украине истребителей F-16
Мир
Двукратный чемпион мира по футболу Загалло умер в Бразилии в возрасте 92 лет
Мир
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины в 2024 году
Общество
В Рождество в Москве будет работать около 550 храмов
Мир
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО
Мир
КНДР выпустила более 60 артиллерийских снарядов на границе с Южной Кореей
Общество
Синоптик спрогнозировал до –24 градусов в ночь на Рождество в Москве
Мир
Welt рассказала о тяжелых потерях ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей
Мир
Блинкен обсудил с Эрдоганом и главой МИД Турции ситуацию в секторе Газа
Общество
Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления
Общество
В Москве умер внук Никиты Хрущева

В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину

0
Фото: haberturk.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Турции саперы обезвредили морскую мину, которая попала в сети местных рыбаков, сообщил 6 января телеканал Habertürk.

По информации СМИ, рыбаки обнаружили снаряд накануне в районе турецкого порта Эрегли на Черном море. Они сообщили о мине береговой охране, после чего в порту было временно перекрыто судоходство и автомобильное движение.

«Морская мина была с помощью эвакуатора погружена на грузовик, принадлежащий Специальной администрации провинции, и доставлена ​​на пустующую территорию <...> для осмотра и уничтожения», — говорится в публикации.

После принятия мер порт был снова открыт. Принадлежность мины не уточняется.

Стоп-злак: в Москве не рассчитывают на продление зерновой сделки
Россия не видит перспектив выполнения требований в рамках Черноморской инициативы

Ранее, 28 декабря, пресс-служба Сил обороны Юга Украины сообщила, что в Черном море на мине подорвался балкер, следовавший под панамским флагом по так называемому альтернативному зерновому маршруту. В результате подрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Чтобы балкер не затонул, капитан принял решение зафиксировать судно на мели. Пострадали два моряка, один из них был госпитализирован.

16 декабря глава турецкого министерства обороны Яшар Гюлер анонсировал подписание 11 января трехстороннего соглашения с главами оборонных ведомств Болгарии и Румынии о разминировании территориальных вод в Черном море. По его словам, цель заключается в обнаружении и заблаговременном уничтожении мин, которые уносит в сторону берегов стран НАТО от российских и украинских вод.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024