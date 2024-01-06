В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
В Турции саперы обезвредили морскую мину, которая попала в сети местных рыбаков, сообщил 6 января телеканал Habertürk.
По информации СМИ, рыбаки обнаружили снаряд накануне в районе турецкого порта Эрегли на Черном море. Они сообщили о мине береговой охране, после чего в порту было временно перекрыто судоходство и автомобильное движение.
«Морская мина была с помощью эвакуатора погружена на грузовик, принадлежащий Специальной администрации провинции, и доставлена на пустующую территорию <...> для осмотра и уничтожения», — говорится в публикации.
После принятия мер порт был снова открыт. Принадлежность мины не уточняется.
Ранее, 28 декабря, пресс-служба Сил обороны Юга Украины сообщила, что в Черном море на мине подорвался балкер, следовавший под панамским флагом по так называемому альтернативному зерновому маршруту. В результате подрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Чтобы балкер не затонул, капитан принял решение зафиксировать судно на мели. Пострадали два моряка, один из них был госпитализирован.
16 декабря глава турецкого министерства обороны Яшар Гюлер анонсировал подписание 11 января трехстороннего соглашения с главами оборонных ведомств Болгарии и Румынии о разминировании территориальных вод в Черном море. По его словам, цель заключается в обнаружении и заблаговременном уничтожении мин, которые уносит в сторону берегов стран НАТО от российских и украинских вод.