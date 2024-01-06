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В Могилеве задержали троих участников рок-группы Nizkiz

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volha Shukaila
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В Белоруссии задержали троих участников музыкальной группы Nizkiz, которая в 2020 году сняла клип на свою песню во время одной из несанкционированных акций оппозиции в Минске. Об этом 6 января сообщил региональный государственный телеканал «Беларусь 4 Могилев».

«Троих из четверых участников белорусской рок-группы задержали правоохранители в Могилеве. Музыканты после событий 2020 года покинули Беларусь и вот решили вернуться», — отмечено в Telegram-канале СМИ.

В задержании, которое сопровождает публикацию, видно, что оно проходило при участии сотрудников ОМОНа. Известно, что в 2020 году группа написала «Песню белорусских протестов» по заказу польского ресурса, который признан в Белоруссии экстремистским. После на нее был снят клип на одном из митингов оппозиции.

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Ранее, 28 ноября, сообщалось, что в Белоруссии проводятся обыски по делу оппозиционного координационного совета. Как указал следственный комитет республики, список представителей координационного совета включает более 100 человек, в том числе ранее неизвестных следствию.

После выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Александр Лукашенко, в стране начались акции протеста. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной. Участников митингов разогнали, сотни человек задержали. Сама Тихановская и другие оппозиционеры покинули Белоруссию.

В декабре 2021 года СК республики завершил предварительное расследование в отношении членов оппозиционного координационного совета. Дело было передано генеральному прокурору для направления в суд.

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