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Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море

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Фото: Global Look Press/Andrej Tarfila
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Авианосец ВМС США Gerald R. Ford и его ударная группа покинули Средиземное море. Об этом говорится на сайте шестого флота Соединенных Штатов.

«Крупнейший и наиболее совершенный авианосец ВМС США <…> с экипажем из 12-й авианосной ударной группы (CSG) прошел транзитом через Гибралтарский пролив и вышел из Средиземного моря после проведения операций в составе шестого флота США», — отмечается в публикации от 5 января.

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Ранее, 16 декабря, сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин продлил присутствие авианосца Gerald Ford и его группировки в Средиземном море еще на несколько недель. Решение оставить эту авианосную группировку было принято на фоне палестино-израильского конфликта. Срок присутствия группировки продлевался три раза, добавляет «Газета.Ru».

8 октября американское военное ведомство проинформировало, что шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в регионе. Позже, 10 октября, первый американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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