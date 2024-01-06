В Японии на шестые сутки после землетрясения найден живой человек под завалами
В Японии спасатели на шестые сутки после начала разрушительных землетрясений нашли живого человека, который провел под обломками собственного дома более 120 часов. Об этом 6 января сообщил телеканал NHK.
Экстренные службы и полиция ведут работы по спасению гражданина страны, возраст и пол которого пока не указываются. Спасатели подтвердили, что у него прощупывается пульс, отмечает СМИ.
До этого живого человека японским спасателям удалось обнаружить и спасти 4 января. Это была пожилая женщина, которая провела под обломками собственного жилища более 72 часов.
Ранее в этот день власти префектуры Исикава сообщили, что число погибших в результате сильного землетрясения в Японии достигло 126 человек. Уточнялось, что правительство Японии утвердило специальные меры поддержки семей погибших и пострадавших из-за стихийного бедствия.
1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена. 3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Отмечается, что толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида 2 января заявил, что правительство направило подразделения сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.