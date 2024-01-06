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Синоптик спрогнозировал до –24 градусов в ночь на Рождество в Москве

Синоптик Тишковец спрогнозировал до –24 градусов в ночь на Рождество в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Температура воздуха в Москве опустится до –24 градусов в ночь на Рождество 7 января. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве температура воздуха понизится до –24…–21, в Подмосковье — до –24…–19, на севере — до –27. Местами возможен небольшой снег», — написал он в своем Telegram-канале.

Тишковец обратил внимание, что дневная температура в столице России составит –20…–17, а по области — –21…–16 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм ртутного столба.

Кроме того, по словам специалиста, в ночь на 7 января погода в Центральной России будет определяться тыловой частью циклона, «куда снова поступит порция аномально холодного арктического воздуха с температурным фоном на 10 градусов ниже положенного».

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6 декабря корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов со ссылкой на синоптиков поделился, что «пик холодов пройден» и российская столица 6 января будет находиться в «теплом секторе пришедшего циклона». Журналист добавил, что к 7 января морозы вернутся в регион: рождественская ночь будет морозной, столбики термометров опустятся до –25 градусов.

Ранее, 5 января, Гидрометцентр России продлил до полудня 7 января действие «оранжевого» уровня опасности в Московском регионе из-за сильных морозов. В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что морозы в Москве начнут немного слабеть. По его словам, ранее температура была ниже нормы на 17–18 градусов, а теперь аномалии составят 10–11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января.

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