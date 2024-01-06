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ПВО России сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 29 беспилотников и один снаряд HIMARS. Об этом сообщили 6 января в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачены четыре авиационные управляемые ракеты, а также реактивный снаряд HIMARS», — отметили в ведомстве.

Также отмечается, что за сутки были сбиты 29 украинских дронов в Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 военных самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 265 вертолетов, 10 488 беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 494 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, украинская сторона лишилась 1,2 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также потеряла 17 121 единицу специальной военной автомобильной техники.

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Днем ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские военные сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, проведя результативные бои на всех направлениях спецоперации и активно нанося удары с воздуха по позициям противника.

Кроме того, были уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200. Также ВСУ потеряли 53 беспилотника, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire и три противорадиолокационные ракеты HARM.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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