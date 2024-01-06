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В РЖД объяснили задержки в следовании 11 поездов в Ярославской области

РЖД: 11 поездов задерживаются в Ярославской области по техническим причинам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Ярославской области 11 поездов задерживаются на Северной железной дороге по техническим причинам, о чем в субботу, 6 января, сообщили в пресс-службе РЖД.

«На Северной железной дороге по техническим причинам, возникшим на перегоне Семибратово – Коромыслово (Ярославская область), пассажирские поезда следуют с задержкой», — указано на сайте госкомпании.

В частности, более чем на 1,5 часа опаздывает поезд, следующий из Адлера в Архангельск и три состава из Москвы в Архангельск, более чем на два часа задерживаются поезда из Москвы во Владивосток и из Смоленска в Архангельск, из Москвы в Абакан и Череповец, а также два поезда из российской столицы в Воркуту. Кроме того, с задержкой более 2 часов следует и пригородный поезд из Рязанцево в Филино.

Как отмечается, в вагонах опаздывающих составов поддерживается комфортный температурный режим.

В настоящее время делается всё возможное для сокращения времени задержки поездов, добавили в РЖД.

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О задержках в движении поездов в Ярославской области сообщалось также накануне, 5 января. Отмечались опоздания поездов, следующих из Воркуты, Абакана и Ярославля в Москву.

За день до этого пресс-служба Южно-Уральской железной дороги и пассажиры поезда № 122 Адлер – Нижневартовск сообщили об остановке состава почти на девять часов в поле в Челябинской области из-за технического сбоя. Один из пассажиров застрявшего состава рассказал «Известиям», что, несмотря на остановку и отключение света, в поезде работало отопление, люди не мерзли. Позже проезд ряда пассажирских поездов на перегоне Южно-Уральской железной дороги был возобновлен после длительной пробки.

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