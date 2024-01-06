Карта спецоперации на Украине 6 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, нанесено огневое поражение опорным пунктам противника. В результате уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ольха», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены две контратаки противника, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника на данном направлении составили до 25 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия уничтожено до 45 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также склад боеприпасов ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 121 единица специальной военной автомобильной техники.

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