Реклама
Прямой эфир
Политика
В штабе Путина начали проверку собранных в его поддержку подписей
Мир
Блинкен обсудил с Эрдоганом и главой МИД Турции ситуацию в секторе Газа
Общество
Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления
Общество
В Москве умер внук Никиты Хрущева
Экономика
Пушилин спрогнозировал превращение Донбасса в индустриальное сердце РФ
Мир
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Мир
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Мир
Число жертв землетрясений в Японии достигло 126
Мир
Politico назвала самые неожиданные из возможных событий 2024 года
Мир
DE указала на пришедшее к политикам США осознание неизбежности раздела Украины
Общество
Пожар на складе с картоном в Подмосковье ликвидирован
Общество
Аэропорт Волгограда сообщил о готовности к приему рейсов после ледяного дождя
Общество
В Белгороде возобновили работу крупные торговые центры
Экономика
Россияне съели больше пятой части мирового экспорта мандаринов за 2023 год
Мир
Генконсульство не получало данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 6 января

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, нанесено огневое поражение опорным пунктам противника. В результате уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ольха», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены две контратаки противника, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Заслужили в бою: более 20 российских частей стали гвардейскими
За какие подвиги бригадам и полкам присваивается такое звание и что это значит для армии

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери противника на данном направлении составили до 25 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия уничтожено до 45 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также склад боеприпасов ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 265 вертолетов, 10488 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 494 танка и других боевых бронированных машин, 1201 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7645 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 121 единица специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024