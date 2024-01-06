Politico назвала самые неожиданные из возможных событий 2024 года

Маловероятными, но теоретически возможными событиями, или «черными лебедями» 2024 года, могли бы стать в том числе обнаружение НЛО и срыв выборов в США. Соответствующие прогнозы футурологов 5 января опубликовала газета Politico.

Потенциальную возможность появления пришельцев упомянул руководитель проекта «Галилео», директор-основатель Инициативы черных дыр Гарвардского университета Ави Леб — он считает ее не полностью спекулятивным сценарием.

«Возможность двустороннего общения с другой цивилизацией в течение нашей жизни ограничена расстоянием примерно в 30 световых лет. Но мы уже знаем о дюжине пригодных для жизни экзопланет в радиусе 30 световых лет от Земли, и мы осведомлены о происходящем лишь на нескольких процентах из них», — написал он.

Помимо этого, глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер задался вопросом о том, что будет, если Соединенные Штаты в итоге не смогут провести президентские выборы. По его словам, вероятность этого высока, поскольку многие американские граждане и так будут считать результаты голосования нелигитимными.

В свою очередь, руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуз считает, что в случае победы на выборах на Тайване кандидата от ДПП Лая Цзин-Те тот может объявить о независимости острова, что вынудит Китай начать военную операцию, а США — вмешаться в этот конфликт.

Также главный редактор газеты Bulwark Чарли Сайкс отметил, что в 2024 году мир может поразить глобальный цифровой вирус, который приведет к «цифровому апокалипсису». По его мнению, даже если компьютеры и спутники перестанут работать на несколько дней, потери мировой экономики достигнут триллионов долларов.

Среди прочего, аналитик Джефф Гринфилд указал на вероятность нападения на кандидата в президенты США, который также может просто заболеть или получить травму.

Кроме того, доцент кафедры африкологии и афроамериканских исследований в Университете Темпл Рейнальдо Андерсон спрогнозировал, что Африка может занять позицию глобального игрока, тогда как мировое влияние США значительно ослабнет.

Ранее, 1 января, немецкая газета Der Tagesspiegel в своем прогнозе предрекла, что глобальный вакуум власти, воплощенный в отсутствии мировых лидеров, способных улаживать конфликты, сделает и 2024 год столь же нестабильным и противоречивым, как прошедший. В издании напомнили, что 2023 год был отмечен кризисами — это конфликты на Ближнем Востоке и Украине, военные перевороты в Африке и напряженность между Китаем и Тайванем. Важным дестабилизирующим фактором указываются президентские выборы в США осенью 2024 года.

Тогда же американский предприниматель Илон Маск составил свой прогноз на 2024 год. Он заявил, что год станет еще безумнее, чем предыдущие.