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Аэропорт Волгограда сообщил о готовности к приему рейсов после ледяного дождя

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Аэропорт Волгограда готов к приему самолетов после перенаправления ряда рейсов из-за прошедшего накануне ледяного дождя. Об этом сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова в субботу, 6 января.

Она уточнила также, что из-за плохих погодных условий в волгоградском аэропорту, кроме экстренно севшего в Самаре самолета авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего по маршруту Москва – Волгоград, на запасной аэродром в Саратове были отправлены еще два самолета из Москвы — авиакомпаний «Сибирь» и «Победа». В настоящее время, по ее словам, проблем с приемом рейсов в Волгограде нет.

«На данный момент <…> аэропорт готов к приему–выпуску и обслуживанию воздушных судов, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов», — сообщила Голодова «РИА Новости».

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Ранее в субботу Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что рейс «Аэрофлота» из Москвы в Волгоград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за непогоды. На борту находились 130 пассажиров и члены экипажа.

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