Реклама
Прямой эфир
Мир
В Японии после столкновения самолетов в аэропорту Ханэда отменили 216 рейсов
Общество
Синоптики сообщили о пройденном Москвой «пике холодов»
Экономика
В РФ выработали критерии выявления незаконной экономдеятельности без ЦБ
Мир
Посольство РФ обвинило США в попытке вмешательства во внутренние дела страны
Мир
Байден раскритиковал Трампа за его восхищение Путиным
Армия
Российский снайпер рассказал о блокировке пехоты ВСУ на артемовском участке
Армия
Группировка войск «Юг» уничтожила более 280 боевиков ВСУ и РСЗО Vampire
Мир
В США удивились секретности информации о госпитализации главы Пентагона
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
Мир
Число жертв удара ЦАХАЛ по сектору Газа достигло 18
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –17 градусов в Москве 6 января
Мир
Число жертв серии землетрясений в Японии возросло до 110
Мир
В Чехии рассказали о страхе Украины из-за истощения сил Киева
Армия
Расчет гаубицы Д-30 с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ

Видео. Федерация бокса России продолжает праздник «Рождественская сказка»

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024