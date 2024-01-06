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Генконсульство не получало данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах

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Фото: TASS/EPA/JIJI PRESS
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Генконсульство РФ в Ниигате не получало информации о пострадавших в результате землетрясений в Японии россиянах, сообщили 6 января в дипмиссии.

«Информация о пострадавших российских гражданах на данный момент не поступала», — сказали ТАСС в генконсульстве.

В связи с этим отмечается, что российские дипломаты продолжают поддерживать контакт с японскими службами экстренного реагирования и отслеживают ситуацию.

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1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена. 3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Отмечается, что толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

По последним данным, в результате землетрясений в Японии погибли 110 человек. Еще по меньшей мере 211 человек числится пропавшими без вести.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 2 января заявил, что правительство направило подразделения Сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

Также 2 января агентство Reuters написало, что более 120 человек ожидают помощи спасателей после землетрясений в Японии. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, спасателям было трудно добраться до северной оконечности полуострова. Там были зафиксированы множество пожаров и обширные повреждения зданий и инфраструктуры.

Китай 3 января выразил готовность предоставить Японии помощь в связи с землетрясениями. При этом спикер МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайских граждан среди погибших в результате землетрясений в Японии нет.

Между тем 4 января газета Nikkei со ссылкой на источники написала, что правительство Японии планирует сотрудничать с американскими военными в ликвидации последствий землетрясений. Однако сторонам еще нужно обговорить детали сотрудничества, в том числе дату его начала. Помощь будет включать перевозку гуманитарных грузов и людей, покинувших дома из-за землетрясений.

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