Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели свои системы противовоздушной обороны (ПВО) вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов по ним российских военных. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в субботу, 6 янврая.

«Интенсивность ударов нашими дронами и артиллерией по расчетам украинских систем ПВО привело к тому, что они были вынуждены отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта», — сообщил Гагин ТАСС.

Он также отметил, что из-за этого отвода украинская сторона оставила без прикрытия значительную часть собственных укрепленных районов.

Днем ранее главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что доложил по телефону главнокомандующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте. По словам Залужного, в настоящий момент украинские войска концентрируются на отражении атак, продолжая оборонительные операции. Он добавил также, что в ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно усиления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 2 января, немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что поставки Украине ракет к комплексам противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и Patriot практически бесполезны.Он также указала на то, что западные ракеты у украинской стороны закончатся гораздо быстрее, чем у России.

Еще в ноябре Залужный в интервью для журнала The Economist рассказывал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отмечал он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.