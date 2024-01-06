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Пушилин заявил о важности награждения всех героев СВО

Пушилин: все герои СВО должны получить награды, они сделали очень много
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Все герои российской спецоперации должны быть удостоены наград, заявил 6 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ в ряде случаев делали и продолжают делать то, что ранее считалось невозможным.

«Сделано очень много, и для нас важным является, чтобы все ребята, все настоящие герои, чтобы они были удостоены наград, причем как наград государственных, так и наград Донецкой Народной Республики», — сказал Пушилин в интервью «РИА Новости».

В парламент ДНР внесен законопроект об учреждении медали за освобождение Марьинки, добавил глава республики. В этой связи он подчеркнул важность награждения всех участников данного события для будущих поколений.

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Ранее, 5 января, Минобороны РФ сообщило, что за время спецоперации 272 человека получили звание «Герой России». Еще более 320 тыс. человек получили государственные награды. Более 363 тыс. человек представили к ведомственным наградам.

До этого, 21 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что поручение президента России Владимира Путина уравнять в правах всех бойцов СВО уже отрабатывается. По ее словам, сенаторы уже в январе могут рассмотреть такие законопроекты.

17 декабря Путин заявил на XXI съезде «Единой России» (ЕР) заявил, что поддержка участников спецоперации должна быть важнейшей задачей партии. Глава государства отметил, что работа с лидерами общественного мнения, профессионалами и участниками СВО должна быть приоритетом. Он рассчитывает, что они станут основными кандидатами от ЕР на выборах.

В ноябре глава государства также заявил, что моральная поддержка очень важна для участников СВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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