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В Чехии рассказали о страхе Украины из-за истощения сил Киева

iDNES: страх Украины столкнуться с упадком сил начал сбываться
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Несмотря на некоторые первоначальные успехи в обороне, страх Украины, связанный с истощением сил, начал сбываться. Такое заявление сделал обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер.

«Нехватка войск и застойная поддержка со стороны Запада. Ситуация на Украине становится критической. <…> То, чего боялись Украина и Запад, быстро приближается. После обнадеживающего первоначального сопротивления украинской обороны наступил упадок сил», — написал Мюллер.

Чешский обозреватель отметил, что невозможность президента США Джо Байдена «протолкнуть через конгресс очередной пакет финансовой помощи», а также призрачные перспективы по поводу дальнейшего ускорения процесса вступления Украины в Евросоюз (ЕС), в том числе из-за вето Венгрии, лишили киевский режим двух крупнейших спонсоров.

Вследствие этого украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приходится искать новые решения в вопросе финансирования, подчеркнул Мюллер.

Также обозреватель признался, что теперь всему миру очевидна слабеющая позиция Украины и превосходство России, о чем, добавил он, идут разговоры американские эксперты.

«Американские эксперты подчеркивают, что у Российской Федерации сейчас больше солдат, ракет, боеприпасов, а также дронов» — написал автор статьи.

Особенно отчетливо российское превосходство проявилось в последние дни 2023 года, которые ознаменовались невероятно мощными ударами Вооруженных сил (ВС) РФ по важным стратегическим объектам на территории Украины, резюмировал журналист.

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Между тем, 4 января руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет продолжать помогать Киеву, однако поддержка будет не такая, как в 2022–2023 годах.

До этого, 3 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

С другой стороны, в Европейской комиссии (ЕК) задумались о плане Б при провале переговоров по финансированию Киева. Так, 5 января, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия начала подготовку альтернативных вариантов оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета.

Как заявил 3 января глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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