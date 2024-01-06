Глава села Пушкино на западе Украины отказался сносить советский памятник

Администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. Об этом говорится в заявлении «неправительственной организации», опубликованном 5 января в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Председатель села Степан Ковач в письменном ответе на обращение главы указанной «неправительственной организации» подчеркнул, что при отказе демонтировать памятник разговор идет о «неизменном и неуклонном общественном мнении жителей села Пушкино».

По его словам, такая позиция была подтверждена 24 декабря 2023 года на общем собрании местных жителей, на котором все единогласно приняли решение не демонтировать памятник советского солдата и постамент воинам-односельчанам.

В «Декоммунизация. Украина» в качестве комментария к этому ответу Ковача написали, что это всё является «суперкринжовой новостью». В украинском паблике порекомендовали Службе безопасности Украины (СБУ) «провести профилактический разговор со старостой села и руководством общины».

Также 12 декабря сообщалось, что староста села Смыков во Львовской области на западе Украины не позволил снести памятник советскому солдату. Кроме этого, 1 декабря стало известно, что жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое в Ивано-Франковской области Украины выступили против сноса памятников советским воинам.

Однако 29 декабря сообщалось, что в Закарпатской области на западе Украины демонтировали два памятника советскому солдату. К сообщениям были прикреплены фото, на которых видно, что сами мемориалы остались, однако вся советская символика на них ликвидирована.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что на Украине в Ивано-Франковске с братских могил Красной армии демонтировали советскую символику. Помимо этого, доски с надписями о Героях Советского Союза также были демонтированы.

Перед этим, 22 сентября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала Украину печальным примером культурной деградации. Она указала, что там в настоящее время оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история, а «палачи и предатели возвеличиваются».

13 июня президент РФ Владимир Путин отмечал, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.