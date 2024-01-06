Депутат рады назвал закон о мобилизации затрагивающим уехавших за рубеж граждан

Изменения в законопроекте о мобилизации мужчин на Украине коснутся в том числе и уехавших за границу. Об этом в субботу, 6 января, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

«В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины», — приводит издание слова политика.

При этом Чернев подчеркнул, что к уехавшим согражданам возникает «больше вопросов, чем ответов».

5 января главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

За день до этого во время обсуждения в Верховной раде законопроекта о мобилизации Залужный выразил недовольство в связи с тяжелой ситуацией с личным составом украинских войск.

На Украине маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков, которые, как обещают продавцы, помогут избежать вручения повестки. Они обойдутся в $350 за штуку.

До этого, 2 января, СМС-сообщения с призывами к гражданам вступать в ряды Вооруженных сил Украины начали рассылать в Одессе и Одесской области. 31 декабря комендант Киевской области Руслан Олейник сказал, что в регионе могут начать вручать повестки в ВСУ на блокпостах, которые организовали с целью проведения «контрдиверсионных мер».

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря Валерий Залужный опроверг слова украинского лидера о числе мобилизуемых в стране. Он отметил, что командование украинской армии не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.