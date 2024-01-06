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Расчет гаубицы Д-30 с первого выстрела уничтожил командный пункт ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Минобороны РФ 6 января сообщило, что расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с первого выстрела уничтожил замаскированный блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«Военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в котором находился один из командных пунктов ВСУ, из которого велось управление подразделениями. <…> Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30 с первого же выстрела командному пункту боевиков ВСУ было нанесено огневое поражение», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно передают координаты выявленных целей на пункт управления артиллерией, это позволяет значительно повысить эффективность стрельбы.

Как указал командир расчета с позывным Мечта, в настоящее время ведется работа по опорным пунктам и живой силе противника. Также российские военные поражают технику ВСУ и проводят контрбатарейную борьбу.

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Ранее, 4 января, военнослужащие расчета 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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