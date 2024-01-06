Артиллерия ВС РФ поразила свыше 100 объектов ВСУ за сутки

Артиллерия Центральной группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) поразила свыше 100 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки. Об этом в субботу, 6 января, рассказал в беседе с ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

«Артиллерия группировки поразила более 100 объектов ВСУ, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы в районах Дроновки, Северска, Червоной Дибровы. Потери противника за сутки составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровая самоходная гаубица 2с3 «Акация» и 122-миллиметровая гаубица Д-30», — сообщил Шаров.

По его словам, две атаки штурмовых групп 13-й бригады национальной гвардии Украины и 63-й механизированной бригады ВСУ были отражены, а живая сила противника ликвидирована в районе Серебрянского лесничества.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» нанесли удар по скоплению личного состава ВСУ. В результате эффективной работы арткорректировщиков и расчетов реактивной артиллерии группировки войск боевики потеряли три автомобиля и до 20 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, артиллеристы общевойсковой армии группировки войск «Запад» благодаря точности расчетов при выполнении огневых задач ликвидировали бронетехнику и личный состав боевиков ВСУ. Выявить замаскировавшегося врага ВС РФ помогли беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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