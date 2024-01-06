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Число жертв серии землетрясений в Японии возросло до 100

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Число погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 100. Об этом 6 января сообщило агентство Kyodo.

«По данным префектуры Исикава и других властей, в результате землетрясения на полуострове Ното погибло 100 человек», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в результате землетрясений в Японии погибли 92 человека, а пропавшим без вести числились 242 человека.

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1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена. 3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Отмечается, что толчки были зафиксированы в 10:54 по местному времени (04:54 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 2 января заявил, что правительство направило подразделения Сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

Также 2 января агентство Reuters написало, что более 120 человек ожидают помощи спасателей после землетрясений в Японии. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, спасателям было трудно добраться до северной оконечности полуострова. Там были зафиксированы множество пожаров и обширные повреждения зданий и инфраструктуры.

Китай 3 января выразил готовность предоставить Японии помощь в связи с землетрясениями. При этом спикер МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайских граждан среди погибших в результате землетрясений в Японии нет.

Между тем 4 января газета Nikkei со ссылкой на источники написала, что правительство Японии планирует сотрудничать с американскими военными в ликвидации последствий землетрясений. Однако сторонам еще нужно обговорить детали сотрудничества, в том числе дату его начала. Помощь будет включать перевозку гуманитарных грузов и людей, покинувших дома из-за землетрясений.

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