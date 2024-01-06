Эксперт назвал самую опасную жидкость для гаджетов

Наиболее опасной жидкостью, которую можно пролить на электронное устройство, является сладкая газировка. О том, как спасти залитый ноутбук или смартфон, 6 января рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka blog Виктор Смирнов.

«Самая страшная жидкость — это сладкая газировка, то есть кока-кола и лимонады. Это и жидкость, которая окисляет контакты, и липкое вещество, от которого невозможно отмыть платы», — сказал он.

Еще одним врагом для техники является кофе, так как кроме сахара в этот напиток добавляют молоко, из-за чего жидкость становиться жирной. Эксперт отметил, что это как пролить на гаджет подсолнечное масло. Избавиться от последствий пролитого кофе проще, чем от пролитой газировки, но всё равно очень сложно, добавил Смирнов.

Залитое сладким напитком электронное устройство нужно сразу же отнести в сервисный центр, однако даже там его могут не спасти, предупредил эксперт.

Он продолжил, что крепкий алкоголь и вода несу меньшую опасность для гаджетов. В случае с алкоголем детали устройства просто покроются пленкой и процесс окисления не начнется, а если пролить воду, то тут последствия будут зависеть от объема жидкости.

«Если плеснули на ноутбук немного, нужно выключить его, вытряхнуть максимально всю влагу и поставить возле батареи или в хорошо проветриваемое место, например, на подоконник. Нельзя ставить на солнце — он может перегреться. Если воды было много, то могут начаться процессы окисления, и лучше обратиться к специалисту», — посоветовал специалист.

Также телефон, на который пролили воду, необходимо сразу же выключить и отнести в сервисный центр, не пытаясь включать его или ставить на зарядку. Эксперт предупредил, что в противном случае может сгореть процессор телефона, кроме того, не стоит сильно надеяться на влагозащиту, поскольку она функционирует всего лишь первые полгода-год после начала эксплуатации устройства.

«Надо иметь в виду, что влагозащита — это не то же самое, что водонепроницаемость. Если контакт с водой был недолгим, то с телефоном, скорее всего, ничего не будет. Но если, допустим, он пролежит в воде какое-то время, то контакты начнут окисляться», — уточнил Смирнов.

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