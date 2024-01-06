Российские десантники отбили опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

Российские военнослужащие заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 6 января сообщили в Минобороны России.

«Десантники провели отвлекающий маневр, заставив противника переключить свое внимание на одних атакующих, тогда как другие штурмующие забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами и ликвидировали пехоту ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на то что противник пытался оказать сопротивление, оно было подавлено. Отмечается, что таким образом Вооруженные силы (ВС) РФ улучшили положение по переднему краю линии боевого соприкосновения.

Ранее, 5 января, в Минобороны сообщили, что российские разведчики обнаружили скопление боевиков ВСУ к северо-западу Артемовска. После передачи координат противник был уничтожен расчетами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» и «Корнет».

В этот же день стало известно, что российские военнослужащие уничтожили блиндажи ВСУ на артемовском направлении, где были замечены изменения, перенатянута маскировочная сеть, а также там, где обнаружили движение личного состава.

До этого, 3 января, командир группы спецназа группировки войск «Юг» с позывным Альф сообщил, что украинские боевики проявляют неуверенность на боевых позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца на участке фронта под Артемовском.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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