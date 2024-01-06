Диетолог перечислила полезные свойства фейхоа

Фейхоа обладает антиоксидантными и противомикробными свойствами и потому укрепляет иммунитет, заявила в субботу, 6 января, диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.

«Ягода богата флавоноидами и способна оказывать антибактериальное действие. В ней много витаминов: С, В3, В5, Е, В2, очень много кальция, фосфора, магния и натрия. При этом фейхоа не повышает сильно уровень сахара в крови», — считает специалист.

В ягоде много калия, а он необходим людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отеками и нарушением обменных процессов.

Однако, как отмечает нутрициолог Богданова, плоды фейхоа приводят к повышению кислотности, что категорически противопоказано людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом и в особенности с наличием язв. Также специалист призвала с крайней осторожностью относиться к данной ягоде людям с аллергией на экзотические плоды.

2 января врач-диетолог Наталья Круглова перечислила полезные свойства граната. Так, он обладает витамином С, поэтому его стоит включить в зимний рацион, когда других ягод, фруктов и овощей в свежем виде становится меньше. Гранат содержит витамин К, фолиевую кислоту и калий. Кроме того, в нем есть органические кислоты и антиоксиданты, которые также важны для здоровья.

Ранее, 17 декабря, гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова рассказала, что к полезным для здоровья напиткам в зимний период можно отнести чай с корицей, гвоздикой и душистым черным перцем, который благодаря своему составу обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.