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Самолет Москва – Волгоград сел в Самаре из-за непогоды в аэропорту назначения
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Самолет Москва – Волгоград сел в Самаре из-за непогоды в аэропорту назначения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва – Волгоград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за непогоды. Об этом 6 января сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Отмечается, что на борту находились 130 пассажиров и члены экипажа.

«Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вылет по маршруту назначен на 6 января в 10:00 по местному времени (09:00 мск).

Ранее, 3 января, сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Москва – Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам.

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