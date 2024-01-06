Слова Байдена об Овальном кабинете возмутили республиканцев

Президент США Джо Байден 5 января назвал своим Овальный кабинет в Белом доме, что вызвало недовольство республиканцев.

«Пока Америка подвергалась атакам изнутри, Дональд Трамп смотрел на это по телевизору в маленькой семейной столовой в моем Овальном... в Овальном кабинете», — сказал он во время выступления в штате Пенсильвания.

На высказывание Байдена обратил внимание Национальный комитет Республиканской партии США, опубликовав видеоролик с оговоркой в соцсети Х (бывш. Twitter). Как подчеркнули пользователи, Овальный кабинет всегда принадлежал американскому народу, а не Байдену.

Позицию Байдена также раскритиковал бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер.

«Если бы Байден был действительно привержен идее передачи власти, он бы не пытался посадить своего политического оппонента в тюрьму, как в банановой республике третьего мира», — указал он.

Ранее, 2 января, опрос газеты The Washington Post и Университета Мэриленда показал, что более трети американцев считают, что избрание Байдена президентом не было легитимным.

31 декабря газета Financial Times написала, что Байдена одобряет лишь 39% американцев. Отмечается, что, несмотря на его успехи в экономике, на выборах ему придется тяжело с низкими рейтингами.

Телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос 19 ноября сообщил, что рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, он снизился на 40% из-за того, что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

11 октября бывший американский лидер Дональд Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.