Экономика Российской Федерации в 2024 году вырастет более чем на 2%. Этому поспособствует расширение уровня сотрудничества с азиатскими и ближневосточными странами. Такую уверенность в субботу, 6 января, выразил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак в беседе с ТАСС.

«Ожидаю, что российская экономика, которая наряду с Бразилией и Мексикой «неожиданно» удивила своим ростом в ушедшем году, покажет рост примерно в 2,1%. Этому будет способствовать расширение рынка продаж продукции российских предприятий на азиатские и ближневосточные рынки, а также ориентация на создание собственных замещающих производств», — рассказал Шостак.

Так, увеличится торговля между Россией и Китаем за счет несырьевого экспорта.

По его мнению, на российском рынке ценных бумаг существенно вырастет активность. Однако этому наравне с объемом торгов и новых выпусков на Московской бирже будут препятствовать антироссийские рестрикционные меры.

Накануне рост экономики России признали в Организации Объединенных Наций (ООН). Директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи указал на то, что у РФ показатели за 2023 год выросли на 2,7%.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в госпитале имени Вишневского 1 января сообщил о росте ВВП РФ на 3,5% по итогам 2023 года.

Лидер государства сообщил, что, по последним подсчетам, в 2022 году экономика России опустилась на 1,2%, однако в 2023 году ВВП страны вновь показал рост. Таким образом, российская экономика не только отыграла падение, но и перешла к увеличению.

Тогда же польская газета Myśl Polska указала на то, что РФ удалось выдержать все санкционные нападки со стороны западных стран, а российская экономика выстояла.