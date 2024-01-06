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Верховный суд США 8 февраля заслушает жалобу Трампа на недопуск к праймериз
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Верховный суд США 8 февраля заслушает жалобу Трампа на недопуск к праймериз

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Фото: REUTERS/Mike Segar/File Photo
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Верховный суд США назначил на 8 февраля слушания по жалобе экс-президента Дональда Трампа на недопуск к первичным выборам в штате Колорадо.

«Слушание дела назначено на 8 февраля», — говорится в постановлении суда.

Отмечается, что до 18 января стороны должны передать в суд свои доводы.

Первичные выборы пройдут в Мэн и Колорадо 5 марта.

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И на что делают основную ставку противники экс-главы Белого дома

Ранее, 3 января, CNN Politics сообщил, что Трамп официально обратился в Верховный суд США с просьбой отменить решение Верховного суда штата Колорадо, согласно которому он исключен из избирательных бюллетеней штата в 2024 году.

Адвокаты экс-президента и бизнесмена Трампа 2 января подали апелляцию на решение главного избирательного органа штата Мэн о недопуске Трампа к праймериз. Они назвали решение госсекретаря штата Мэн результатом процесса, искаженного предвзятостью и повсеместным отсутствием надлежащей правовой процедуры.

28 декабря госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что не может допустить Трампа до предварительных выборов Республиканской партии в регионе. Она заявила, что бывший президент не должен иметь право участвовать в соответствии с разделом 3 14-й поправки к Конституции, согласно которому те, кто дал присягу поддерживать Конституцию, не могут занимать госдолжность, если они участвуют в мятеже.

Верховный суд штата Мичиган 26 декабря отклонил иск о недопуске Трампа к выборам главы государства в следующем году. Судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий в проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы запланированы на ноябрь 2024 года.

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