Синоптики спрогнозировали снег и до –17 градусов в Москве 6 января
Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до –17 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 6 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –15…–17 градусов, ночью ожидается понижение температуры до –25.
В Московской области днем прогнозируют от –14 до –19 градусов, ночью похолодает до –28.
Ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 2–7 м/c.
Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
Ранее, 5 января, Гидрометцентр России продлил до полудня 7 января действие «оранжевого» уровня опасности в Московском регионе из-за сильных морозов.
В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что пик холодов в Московском регионе пройден, морозы начнут немного слабеть. По его словам, ранее температура была ниже нормы на 17–18 градусов, а теперь аномалии составят 10–11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января.