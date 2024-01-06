Артиллеристы общевойсковой армии группировки войск «Запад» благодаря точности расчетов при выполнении огневых задач ликвидировали бронетехнику и личный состав боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в субботу, 6 января, сообщает Министерство обороны России.

«По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили замаскированные позиции с личным составом и боевые бронированные машины ВСУ», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Выявить замаскировавшегося врага артиллеристам Вооруженных сил России помогли беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Командиром орудия выступил военный с позывным Жорик.

«Работаем интенсивно сейчас по скоплению боевой техники и живой силе ВСУ. Противник маневрирует. Но мы, в свою очередь, стараемся быстро и точно отработать по нему. Новые координаты приходят постоянно. Первый выстрел пристрелочный. А остальные, с корректировкой, используя беспилотники разведчиков, — точно в цель», — поделился Жорик.

4 января мотострелковые соединения «Запад» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили контратаку штурмовых групп украинской армии в районе Синьковки на купянском направлении.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что в районе населенного пункта Кринички расчет 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» ликвидировал самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab производства Польши, а также расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» сбил разведывательный беспилотник (БПЛА) «Фурия» украинской армии в районе Коломичихи.

До этого, 3 января, сообщалось, что расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу ВСУ на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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