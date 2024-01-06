Врач дала советы для поддержания иммунитета зимой

Вирусы и низкие температуры могут негативно влиять организм, поэтому зимой необходимо дополнительно поддерживать иммунитет. Об этом 5 января сообщила врач диетолог-эндокринолог Biogena Ангелина Водолазкая.

«Без достаточного количества ультрафиолета в коже перестает вырабатываться активная форма витамина D3 — он регулирует жировой обмен, помогая сохранять нормальный вес, обеспечивает здоровье кожи, волос и ногтей», — сказала она в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, в холодное время года стоит есть больше шпината, так как в нем содержится витамин С, бета-каротин и антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунную систему.

Также специалист порекомендовала употреблять больше чеснока. Она отметила, что этот продукт обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, он может помочь снизить риск простуды и гриппа.

Водолазкая добавила, что в рацион можно включить имбирь. Она посоветовала добавлять его в чай или использовать при приготовлении блюд. Она пояснила, что этот продукт помогает снизить уровень холестерина, также он полезен для мозга.

Врач также напомнила о необходимости разнообразного и сбалансированного питания. Так человек может получить все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья зимой.

Ранее, 20 декабря, врач-эндокринолог Ирина Петрова рассказала, что обильные празднества и большие новогодние застолья негативно влияют на здоровье и внешний вид. В первую очередь речь идет о печени, которая влияет на состояние кожи. Например, у людей, страдающих от акне, увеличивается количество высыпаний. Также появляется риск возникновения новых морщин и преждевременного старения.