В Словакии отметили рост числа фур на границе с Украиной

Количество фур, пытающихся пересечь границу со Словакией со стороны Украины на погранпереходе «Вышне-Немецке», стремительно растет. Об этом 5 января сообщает издание teraz.sk со ссылкой на полицию находящегося недалеко города Кошице.

«Призываем всех водителей, особенно вблизи припаркованных фур, проявить повышенную осторожность», — говорится в публикации.

Местные правоохранительные органы планируют парковать приезжающие грузовики на трассе D1 у населенного пункта Бидовце и на одной из улиц населенного пункта Михаловце.

Ряд европейских стран блокирует проезд украинских фур по своей территории. Так, 2 декабря Венгрия сделала это на границе со Словакией.

За день до этого представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что около 1,6 тыс. грузовиков стоят в очереди на въезд на Украину со стороны Венгрии и Словакии. По его словам, это произошло из-за того, что польские перевозчики заблокировали пограничные переходы автотранспорта на украинской границе с Польшей.

Ранее, 28 ноября, власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители потребовали исключить обязательное условие регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в Евросоюз без груза, как минимум на двух пограничных переходах: «Зосин – Устилуг» и «Нижанковичи – Мальховице».

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

16 ноября Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS) блокировал ненадолго контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Украиной в поддержку своих польских коллег. Акция проводилась один час — с 13:00 до 14:00 по местному времени (с 15:00 до 16:00 мск).

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.