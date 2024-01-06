В Индии расследуют возможное попадание своих снарядов на Украину

Индийские службы безопасности расследуют возможность попадания 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Индии на Украину. Об этом 5 января сообщило издание The Economic Times.

По данным источников газеты, Москва недавно довела до сведения Нью-Дели опасения по поводу предположительных поставок боеприпасов индийского производства на Украину через Европу. Предполагается, что Украина могла получить индийские 155-миллиметровые артиллерийские снаряды в третьем квартале 2023 года.

«Поскольку Индия не входит в число стран, поставляющих боеприпасы на Украину, есть подозрение, что боеприпасы были отправлены в Киев третьей стороной через Словению или Польшу», — говорится в публикации.

Газета со ссылкой на источники подчеркнула, что службы безопасности Индии активно изучают возможность попадания артиллерии индийского производства в третью страну через торговцев оружием или в сговоре со страной-партнером. Подозрения падают на одну из стран Запада, как на вероятного посредника, закупившего 155-миллиметровые снаряды в Индии и впоследствии перенаправившего их на Украину через европейское государство, отметили в издании. Некоторые источники также утверждаю, что эта страна, возможно, является членом НАТО.

В свою очередь, в четверг, 4 января, официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях о наличии индийских снарядов на Украине, опроверг причастность Нью-Дели к подобным поставкам.

«Мы также видели некоторые сообщения в СМИ по этому поводу. Мы можем категорически сказать, что мы не отправляли ни одного из этих артиллерийских боеприпасов на Украину», — привело издание The Economic Times его слова.

В газете также подчеркнули, что Индия настаивает на том, что конфликт на Украине должен быть урегулирован путем диалога и дипломатии.

Накануне, 4 января, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет продолжать помогать Киеву, однако поддержка будет не такая, как в 2022–2023 годах.

Как заявил 3 января глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

Тогда же бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.