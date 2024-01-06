Захарова напомнила о роли Британии в войне на Корейском полуострове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 января напомнила министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу о роли Лондона в войне на Корейском полуострове. Таким образом она прокомментировала слова Шэппса о том, что РФ якобы вынуждена просить помощи у Северной Кореи для продолжения спецоперации.

«Грант Шэппс скоро напишет, сколько резолюций СБ ООН за последние лет 50 нарушила Британия, не так ли? Например, своим вторжением в Ирак», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Также Захарова указала на необходимость прояснить судьбу затонувшего в их акватории в 1982 году эсминца «Шеффилд» в контексте наличия на борту ядерного оружия. По ее словам, на фотографиях спасшихся с судна моряков видно, что они одеты в костюмы противорадиационной защиты.

Представитель МИД РФ также отметила, что Британия была крупнейшей колониальной империей в истории человечества, ее владения простирались на всех заселенных людьми континентах.

«Но в одном Шэппс прав: этому должен быть положен конец», — подытожила Захарова.

Обвинения касательно поставок КНДР оружия в РФ стали распространяться особенно активно после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию с визитом с 12 по 17 сентября. В ходе него Ким встретился с президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке. Во время переговоров они обсудили развитие двусторонних отношений.

При этом со стороны США беспокойство еще больше усилилось из-за визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР, состоявшегося 18–19 октября. Лавров был принят председателем КНДР. По итогам поездки глава российского МИДа сообщил, что отношения между Россией и Северной Кореей вышли на качественно новый, стратегический уровень.

17 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Запада о якобы поставках России вооружений из КНДР бездоказательны и ни на чем не основаны. Он добавил, что Россия всегда отвечала на подобные выпады, что Северная Корея является ее ближайшим соседом, с которым РФ будет продолжать выстраивать взаимовыгодные и уважительные отношения во всех областях, указал Песков. Он также подчеркнул, что подобные действия являются суверенным правом России и в них никто не имеет права вмешиваться.

20 октября Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР якобы поставляет России боеприпасы. Так он высказался о заявлении Белого дома, в котором указывается, что за последние два месяца из Пхеньяна в Москву якобы были доставлены тысячи контейнеров с военной помощью. Лавров также отметил, что Москве нет дела до злости и паники Вашингтона по поводу контактов России и Северной Кореи.