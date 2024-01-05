Кулеба призвал не впадать в депрессию из-за заявлений Госдепа о помощи Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января посоветовал не волноваться и не впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа США о поддержке Киева.

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии», — привело его слова агентство «РБК-Украина».

Кулеба также обратил внимание на слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, что киевский режим пока что не в состоянии обеспечить свои потребности самостоятельно.

«Эта [речь] не идет о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов, <...> тогда сумма поддержки может быть уменьшена», — отметил украинский министр.

Накануне, 4 января, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет продолжать помогать Киеву, однако поддержка будет не такая, как в 2022–2023 годах.

До этого, 3 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

29 декабря политолог-американист Малек Дудаков допустил, что США выделят на поддержку Украины новый пакет помощи, который составит порядка $20 млрд.

За день до этого зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что Украина будет терять территории, если не получит военную помощь от США.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.