В конгрессе США не нашли консенсус по вопросу финансирования Украины

Переговоры в американском конгрессе по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, однако прорыва пока не достигнуто. Об этом 5 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Дискуссии продолжаются. Предпринимаются попытки увязать дополнительное финансирование для Украины с обеспечением безопасности границы. Никаких прорывов нет», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон рассматривает возможность обсудить лично с президентом страны Джо Байденом помощь Украине и миграционный кризис на фоне затянувшихся переговоров в сенате по данным вопросам. При этом отмечается, что глава административно-бюджетного управления администрации США Шаланда Янг не поддержала идею прямых переговоров Джонсона и Байдена.

4 января руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако уровень этой поддержки будет не таким, каким был в 2022–2023 годах.

Тогда же бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что администрация американского президента полностью утратила веру в победу Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 3 января заявил, что пакет помощи Киеву, о котором Вашингтон объявил 27 декабря, был последним до выделения конгрессом дополнительных средств. Он уточнил, что часть вооружений, о предоставлении которых Киеву США объявили на прошлой неделе, будет доставлена позднее.

29 декабря политолог-американист Малек Дудаков допустил, что США выделят на поддержку Украины новый пакет помощи, который составит порядка $20 млрд.

За день до этого зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что Украина будет терять территории, если не получит военную помощь от США.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Между тем газета The Washington Post 28 декабря сообщила, что киевская администрация приняла новый пакет помощи от США с «прохладной благодарностью». Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в размере $250 млн, в который вошли средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, снаряды для артиллерии и другое вооружение.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.