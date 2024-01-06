Реклама
Прямой эфир
Мир
Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести»
Общество
Икону «Троица» привезли в Храм Христа Спасителя в преддверии Рождества
Мир
В конгрессе США не нашли консенсус по вопросу финансирования Украины
Армия
Средства ПВО перехватили пять украинских БПЛА над Черным морем
Мир
ABH Holdings взыщет с Киева $1 млрд за национализацию Sense Bank
Мир
ВВС Израиля нанесли удары по командному центру «Хезболлы» в Ливане
Общество
Хуснуллин проверил ход восстановления больницы интенсивного лечения в Мариуполе
Общество
Пушилин заявил об улучшении ситуации с безопасностью в ДНР после взятия Марьинки
Мир
Подводный энергокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией вышел из строя
Происшествия
Театр на Малой Ордынке эвакуировали после прорыва трубы
Мир
Экс-полковник СБУ назвал целью массированных ударов РФ ПВО Украины
Мир
Пожар вспыхнул неподалеку от аэропорта Нью-Джерси в США
Армия
Минобороны поделилось кадрами ударов из «Фагота» и «Корнета» по ВСУ под Артемовском
Общество
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны
Спорт
WADA подтвердило расследование в отношении испанского антидопингового агентства
Сюжет:

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России в субботу, 6 января, рассказало о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Так, ведомство доложило о наводчике-операторе ефрейторе Павле Постоленко, который в составе бронегруппы выполнял боевую задачу по отражению ожесточенных попыток противника прорваться к передовым позициям военных ВС РФ.

Постоленко обнаружил одну из используемых врагом инженерных машин разграждения для проделывания проходов на минных полях и после получения приказа на немедленное поражение навел орудие и уничтожил технику на расстоянии свыше четырех км. Благодаря грамотной и четко слаженной работе российским военным удалось выполнить поставленные задачи без потерь.

«Используя постановку дымовой завесы, ефрейтор Постоленко оперативно сменил огневую позицию, с которой в последующем поразил ещё два бронеавтомобиля противника. Потеряв инженерную технику, противник был вынужден отступить», — рассказали в Минобороны.

Также в ведомстве отметили заслуги старшего механика-водителя, рядового Сергея Белогурова. При попытке наступления боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядовой прямой наводкой выводил боевую машину на стрельбу, что помогло ликвидировать большое количество личного состава укрывшегося в лесополосе противника.

«При смене огневых позиций по танку было выпущено более трех ПТУР, только благодаря профессиональным навыкам рядового Белогурова по управлению танком ракеты не смогли достичь цели», — добавили в оборонном ведомстве.

«Мы тоже хотим завершить конфликт, только на наших условиях»
Путин в первый день нового года обсудил с бойцами ситуацию в зоне СВО и поделился своими чувствами в связи с ударом по Белгороду

Впоследствии Белогуров с экипажем помогали эвакуировать раненых.

Накануне издание Asia Times указало на то, что в рядах ВСУ понесены большие потери из-за контратак российских сил. Авторы считают, что из-за подобных потерь украинское руководство настаивает на мобилизации 500 тыс. граждан.

Незадолго до этого российские военнослужащие уничтожили блиндажи ВСУ на артемовском направлении, где были замечены изменения, перенатянута маскировочная сеть, а также там, где обнаружили движение личного состава.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024