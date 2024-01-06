Министерство обороны России в субботу, 6 января, рассказало о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Так, ведомство доложило о наводчике-операторе ефрейторе Павле Постоленко, который в составе бронегруппы выполнял боевую задачу по отражению ожесточенных попыток противника прорваться к передовым позициям военных ВС РФ.

Постоленко обнаружил одну из используемых врагом инженерных машин разграждения для проделывания проходов на минных полях и после получения приказа на немедленное поражение навел орудие и уничтожил технику на расстоянии свыше четырех км. Благодаря грамотной и четко слаженной работе российским военным удалось выполнить поставленные задачи без потерь.

«Используя постановку дымовой завесы, ефрейтор Постоленко оперативно сменил огневую позицию, с которой в последующем поразил ещё два бронеавтомобиля противника. Потеряв инженерную технику, противник был вынужден отступить», — рассказали в Минобороны.

Также в ведомстве отметили заслуги старшего механика-водителя, рядового Сергея Белогурова. При попытке наступления боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) рядовой прямой наводкой выводил боевую машину на стрельбу, что помогло ликвидировать большое количество личного состава укрывшегося в лесополосе противника.

«При смене огневых позиций по танку было выпущено более трех ПТУР, только благодаря профессиональным навыкам рядового Белогурова по управлению танком ракеты не смогли достичь цели», — добавили в оборонном ведомстве.

Впоследствии Белогуров с экипажем помогали эвакуировать раненых.

Накануне издание Asia Times указало на то, что в рядах ВСУ понесены большие потери из-за контратак российских сил. Авторы считают, что из-за подобных потерь украинское руководство настаивает на мобилизации 500 тыс. граждан.

Незадолго до этого российские военнослужащие уничтожили блиндажи ВСУ на артемовском направлении, где были замечены изменения, перенатянута маскировочная сеть, а также там, где обнаружили движение личного состава.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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