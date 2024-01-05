В Петербурге избрали меру пресечения участникам драки со смертельным исходом

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения молодым людям, которые в новогоднюю ночь насмерть забили мужчину. Об этом 5 января сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что Красносельский районный суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Петра Топала, Николая Яковенко, Никиты Иванова, Павла Короткова и несовершеннолетнего Данилы Л. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав всем запрет определенных действий по 2 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, обвиняемым запретили использовать интернет, общаться с участниками по делу, выходить за пределы дома с 22:00 до 06:00, а также посещать массовые мероприятия.

В ходе следствия было установлено, что молодые люди затеяли массовую драку, в ходе которой два человека пострадали.

Ранее, 2 января, источник «Известий» сообщил, что правоохранители обнаружили 27-летнего мужчину в тяжелом состоянии под окнами жилого дома на улице Пограничника Гарькавого. Отмечалось, что он скончался по пути в больницу. По словам проживающих в доме, на него напала толпа людей.