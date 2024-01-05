Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине.

Как сообщили в канцелярии турецкого лидера, в ходе беседы обсуждались региональные и глобальные вопросы, в частности украинский конфликт.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для прекращения кровопролития как на Украине, так и на палестинских территориях и достижения прочного мира», — указали в канцелярии.

Отмечается, что президент Эрдоган «выразил готовность Турции взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине».

Накануне бывший советник президента Украины политолог Олег Соскин сказал, что Украине необходимо в ближайшее время начать мирные переговоры с Россией, чтобы предотвратить дальнейший рост ущерба для инфраструктуры и экономики страны.

30 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с Россией, а предъявит ей ультиматум. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу и всегда отвечала самым серьезным образом на попытки нападать на нее.

Французский телеканал TVL 28 декабря сообщил, что после неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам. Там отметили, что Киев в замешательстве, так как не может найти способов объяснить населению необходимость отступления своей армии.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский мыслит категориями войны и не стремится установить в своей стране мир. Он напомнил, что на Украине до сих пор действует запрет на переговоры с Россией, который установили еще 30 сентября 2022 года. С тех пор со стороны киевской администрации не было ни одной попытки решить вопрос мирным путем, уточнил дипломат.

26 декабря американский телеканал CNBC отметил, что переговоры с Россией неизбежны, если Запад перестанет поддерживать Украину.

До этого, 20 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров по Украине. Он выразил мнение, что эта тема на данный момент неактуальна.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.