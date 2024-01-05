Артист Таранда рассказал подробности о прорыве трубы в театре на Малой Ордынке

Создатель и руководитель балетной труппы «Имперский Русский Балет» Гедиминас Таранда 5 января в беседе с «Известиями» рассказал об аварии в московском театре на Малой Ордынке во время спектакля «Щелкунчик».

Он отметил, что вода полилась на сцену и в раздевалки.

«Быстро закрыли занавес, зрители спокойно ушли. Удивительно, но паники никакой не было. Было все очень (быстро. — Ред.) отработано. Местные сработали потрясающе <...> Все воспитанно вышли. И практически не пострадали ни костюмы, ни декорации», — сказал Таранда.

Спектакль был перенесен. По мнению артиста, устранять последствия будут несколько дней.

Ранее в этот день в Театре на Малой Ордынке во время спектакля прорвало трубу. Около 360 зрителей и персонал эвакуировали. Причиной прорыва стали сильные морозы.