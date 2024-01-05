Реклама
Прямой эфир
Мир
Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести»
Армия
Выездное заседание совета технополиса «Эра» прошло под Новороссийском
Общество
Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке увеличилось до четырех
Армия
Средства ПВО перехватили пять украинских БПЛА над Черным морем
Мир
СМИ сообщили о растущем в Белом доме напряжении в президентской администрации
Общество
Власти Белгорода помогут желающим эвакуироваться на окраину области
Общество
Хуснуллин проверил ход восстановления больницы интенсивного лечения в Мариуполе
Общество
Пушилин заявил об улучшении ситуации с безопасностью в ДНР после взятия Марьинки
Мир
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую температуру для XXI века
Происшествия
Театр на Малой Ордынке эвакуировали после прорыва трубы
Мир
Экс-полковник СБУ назвал целью массированных ударов РФ ПВО Украины
Мир
Пожар вспыхнул неподалеку от аэропорта Нью-Джерси в США
Армия
Минобороны поделилось кадрами ударов из «Фагота» и «Корнета» по ВСУ под Артемовском
Общество
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны
Спорт
WADA подтвердило расследование в отношении испанского антидопингового агентства

Артист Таранда рассказал подробности о прорыве трубы в театре на Малой Ордынке

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создатель и руководитель балетной труппы «Имперский Русский Балет» Гедиминас Таранда 5 января в беседе с «Известиями» рассказал об аварии в московском театре на Малой Ордынке во время спектакля «Щелкунчик».

Он отметил, что вода полилась на сцену и в раздевалки.

«Быстро закрыли занавес, зрители спокойно ушли. Удивительно, но паники никакой не было. Было все очень (быстро. — Ред.) отработано. Местные сработали потрясающе <...> Все воспитанно вышли. И практически не пострадали ни костюмы, ни декорации», — сказал Таранда.

Спектакль был перенесен. По мнению артиста, устранять последствия будут несколько дней.

Ранее в этот день в Театре на Малой Ордынке во время спектакля прорвало трубу. Около 360 зрителей и персонал эвакуировали. Причиной прорыва стали сильные морозы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024