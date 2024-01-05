Федерация бокса России продолжает праздник «Рождественская сказка»

Федерация бокса России организовала в подмосковном Серпухове праздник «Рождественская сказка». В эти дни на берегу Оки можно найти и школу богатырей, и побывать на настоящей ярмарке, и бросить вызов чемпионам мира. Подробнее о мероприятии рассказал 5 января корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Чемпионы мира по боксу продемонстрировали, как давать отпор морозу. Зрителей выступления боксеров восхитили.

«Мне очень понравилось. [Боксом] не занимаюсь, но понравилось», — поделился впечатлениями юный зритель.

На празднике не обошлось без конкурса по перетягиванию каната. Как отметил Барышев, такие поединки чемпионов мира и победителей Олимпиад вместе с другими гостями праздника увидеть можно только в новогодней сказке.

«Мы то проигрывали, то выигрывали. Но мы сражались. Мы победили. Мы очень рады», — сказал чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

Рождественские праздники, которые организовывает Федерация бокса России в живописных местах вблизи подмосковного Серпухова, являются доброй традицией и уже известным брендом.

«Дети могут не только узнать историю бокса, они могут узнать и историю матушки России. Они могут стать счастливее и отметить Новый год», — подчеркнул член исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев.

Помимо конкурсов присутствующие на празднике могут покататься на коньках, развлечься на аттракционах, потанцевать и принять участие в различных мастер-классах от знатоков своего дела. В частности, можно позаниматься в школе богатырей и устроить свою грандиозную битву на Оке.

На праздник прибыл и сам Дед Мороз. Дети выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с ним и получить подарок. Кроме того, посетители смогли опробовать все виды транспорта волшебника.

Мероприятие на берегу Оки продолжится до 8 января.

Праздник проводится с конца декабря. Федерация подготовила десятки разных площадок с развлечениями на любой вкус. Гостей прямо на берегу Оки встречает огромная нарядная елка, персонажи сказок и герои советских мультфильмов. Посетителям предлагают испытать себя в исконно русских конкурсах и забавах — они могут почувствовать себя и настоящим умельцем, попытавшись заколотить гвозди в доску, и доброй хозяюшкой, доставая чугунки из печки.