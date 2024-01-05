Минобороны поделилось кадрами ударов из «Фагота» и «Корнета» по ВСУ под Артемовском
Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» и «Корнет» костромских десантников громят позиции украинских националистов под Артемовском (украинское название — Бахмут). Кадрами успешной боевой работы российских военнослужащих в пятницу, 5 января, поделилась пресс-служба Минобороны РФ.
На записи видны многочисленные поражения групп военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью ПТРК. Объективный контроль велся с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее, 3 января, командир группы спецназа группировки войск «Юг» с позывным Альф указал на то, что боевики ВСУ проявляют неуверенность на боевых позициях из-за нехватки боеприпасов советского образца на участке фронта под Артемовском.
За день до этого Минобороны РФ сообщило, что расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил миномет боевиков под Артемовском. Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» ЮВО в рамках ведения контрбатарейной борьбы уничтожил прямым попаданием расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который занял позицию в лесополосе в районе населенного пункта.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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